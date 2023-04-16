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В Японии пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств G7

В Японии пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств G7 Первая в этом году встреча глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) в рамках председательства в ней Японии откроется в воскресенье в Каруидзаве.
Другие страны
16 апреля 2023 г. 01:39
В Японии пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств G7

Первая в этом году встреча глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) в рамках председательства в ней Японии откроется в воскресенье в Каруидзаве.

Как передает Report, трехдневное мероприятие, по словам министра иностранных дел Японии Ёсимасы Хаяси, призвано продемонстрировать единство в рядах "семерки" и помочь ее представителям укрепить дружеские и доверительные взаимоотношения.

Одной из основных тем переговоров станет ситуация вокруг Украины. Хаяси в преддверии встречи подчеркивал, что G7 намерена продемонстрировать свою "непоколебимую поддержку Украине", в очередной раз выступив с резкой критикой действий РФ. "Семерка", по его словам, также намерена подчеркнуть недопустимость применения и угроз применения ядерного оружия.

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