В Японии пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств G7

Первая в этом году встреча глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) в рамках председательства в ней Японии откроется в воскресенье в Каруидзаве.

Первая в этом году встреча глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) в рамках председательства в ней Японии откроется в воскресенье в Каруидзаве.

Как передает Report, трехдневное мероприятие, по словам министра иностранных дел Японии Ёсимасы Хаяси, призвано продемонстрировать единство в рядах "семерки" и помочь ее представителям укрепить дружеские и доверительные взаимоотношения.

Одной из основных тем переговоров станет ситуация вокруг Украины. Хаяси в преддверии встречи подчеркивал, что G7 намерена продемонстрировать свою "непоколебимую поддержку Украине", в очередной раз выступив с резкой критикой действий РФ. "Семерка", по его словам, также намерена подчеркнуть недопустимость применения и угроз применения ядерного оружия.