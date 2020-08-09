В Японии пройдет церемония памяти жертв Нагасаки

Памятные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине американской атомной бомбардировки города Нагасаки, пройдут в воскресенье в Японии.

Памятные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине американской атомной бомбардировки города Нагасаки, пройдут в воскресенье в Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, главная церемония в Парке мира Нагасаки начнется с минуты молчания в 11:02 по местному времени (06:02 бакинское время) - именно в этот момент 9 августа 1945 года произошел взрыв бомбы "Толстяк", сброшенной со стратегического бомбардировщика ВВС США В-29 (Б-29). На ней свои обращения зачитают мэр города Томихиса Тауэ и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Отметим, что в этом году из-за пандемии масштаб памятных мероприятий пришлось сократить, а часть программы и вовсе отменили. Тем не менее на церемонию в Нагасаки пригласили ряд иностранных дипломатов. К 75-й годовщине власти города изменили цветочное панно перед статуей в память о жертвах трагедии. Раньше там был изображен бумажный журавлик, ставший символом мира благодаря истории девочки Садако Сасаки, которая умерла от лейкемии спустя 10 лет после бомбардировки Хиросимы. Теперь на этом месте из цветов выложен белый голубь в полете.