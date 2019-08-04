​В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в воскресенье на северо-востоке Японии у префектуры Фукусима, угрозы цунами нет.
Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.
Эпицентр подземных толчков находился у побережья префектуры Фукусима, а очаг залегал на глубине около 50 км под океанским дном.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных префектур, а также в Токио.
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