​В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в воскресенье на северо-востоке Японии у префектуры Фукусима, угрозы цунами нет.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр подземных толчков находился у побережья префектуры Фукусима, а очаг залегал на глубине около 50 км под океанским дном.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных префектур, а также в Токио.