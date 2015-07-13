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    В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

    По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как довольно сильное

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории Внутреннего Японского моря у берегов острова Кюсю в 34 км восточнее города Оита, сообщает Геофизическая служба Сибирского отделения РАН.

    Землетрясение, зафиксированное в 20:52 мск в воскресенье, имело координаты эпицентра 33.29 градуса северной широты и 131.97 градуса восточной долготы.

    По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное", отмечает Report со ссылкой на Интерфакс.

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