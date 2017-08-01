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    В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-востоке Японии.Как передает Report, об этом сoобщает ТАСС.По данным ме...

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-востоке Японии.

    Как передает Report, об этом сoобщает ТАСС.

    По данным метеорологического управления страны, эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Ибараки, очаг залегал на глубине 10 км.

    Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут после землетрясения предупреждение было снято.

    Мощные подземные толчки ощущались в центральной и северо-восточной части японского острова Хонсю, включая столичный регион.

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