В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-востоке Японии.
Как передает Report, об этом сoобщает ТАСС.
По данным метеорологического управления страны, эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Ибараки, очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут после землетрясения предупреждение было снято.
Мощные подземные толчки ощущались в центральной и северо-восточной части японского острова Хонсю, включая столичный регион.
News DepartmentАвтор новости
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