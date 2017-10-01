В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ На северо-востоке японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает метеорологическое агентство Японии.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км и залегал в северной части соседней с Токио префектуры Ибараки.

Вслед за этим землетрясением последовало еще одно магнитудой 3,7. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало, угрозы цунами нет. Колебания земли ощущали жители девяти соседних районов.