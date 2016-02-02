В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья японского острова Хонсю. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 14.31 по местному времени (09.31 по бакинскому времени) в 85 км к востоку от города Мияко. Очаг землетрясения залегал на глубине 17,5 км.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало. Угроза цунами не объявлялась.