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    В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

    Подземные толчки зафиксированы в 85 километрах к востоку от города Мияко

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья японского острова Хонсю. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

    Подземные толчки зафиксированы в 14.31 по местному времени (09.31 по бакинскому времени) в 85 км к востоку от города Мияко. Очаг землетрясения залегал на глубине 17,5 км.

    Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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