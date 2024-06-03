О нас

В Японии произошло сильное землетрясение

В Японии произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в префектуре Исикава в Центральной Японии, где в начале 2024 года произошла серия мощных подземных толчков.
Другие страны
3 июня 2024 г. 02:03
В Японии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в префектуре Исикава в Центральной Японии, где в начале 2024 года произошла серия мощных подземных толчков.

Как передает Report со ссылкой на данные Национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в районе полуострова Ното, очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут после подземного толчка предупреждение было снято. Через 10 минут после первого землетрясения в этом же районе произошел еще один подземный толчок схожей силы.

Местных жителей предупреждают о возможности повторных землетрясений и призывают к спокойствию и бдительности.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
30 мая 2024 г. 19:18
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
30 мая 2024 г. 18:24
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
29 мая 2024 г. 20:13
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:34
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:27
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:19
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:06
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
28 мая 2024 г. 14:42
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
27 мая 2024 г. 20:30
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
27 мая 2024 г. 19:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi