В Японии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в префектуре Исикава в Центральной Японии, где в начале 2024 года произошла серия мощных подземных толчков.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в префектуре Исикава в Центральной Японии, где в начале 2024 года произошла серия мощных подземных толчков.

Как передает Report со ссылкой на данные Национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в районе полуострова Ното, очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут после подземного толчка предупреждение было снято. Через 10 минут после первого землетрясения в этом же районе произошел еще один подземный толчок схожей силы.

Местных жителей предупреждают о возможности повторных землетрясений и призывают к спокойствию и бдительности.