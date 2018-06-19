В Японии произошло около 30 афтершоков за сутки после землетрясения

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Повторные подземные толки наблюдались за сутки после мощного землетрясения в японской префектуре Осака 26 раз, сообщило главное метеорологическое управление Японии.

Из них четыре раза – толчки в четыре балла по семибальной шкале, принятой в Японии, передает Report.

Метеорологи предупреждают, что сильные подземные афтершоковые толчки возможны в этом районе в течение недели. Особенно велика вероятность сильных толчков в первые два-три дня.

В северной части префектуры Осака утром в 7.58 в понедельник произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1. В ряде районов сила толчков доходила до шести баллов по семибальной шкале, принятой в Японии. К этому часу есть информация о четырех погибших и 360 пострадавших.