В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима

Извержение вулкана Сакурадзима произошло в юго-западной японской префектуре Кагосима на острове Кюсю.

Извержение вулкана Сакурадзима произошло в юго-западной японской префектуре Кагосима на острове Кюсю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Национальное метеорологическое управление Японии.

Извержение носило взрывной характер и произошло в кратере Минамидакэ. Столб пепла и дыма впервые с 2020 года поднялся на высоту 5 тыс. м, камни и сгустки лавы разлетелись на 1,3 тыс. м. Людей предупреждают о риске выпадения пепла как вблизи вулкана, так и вдали от него, из-за ветра.

В районе вулкана действует третий по пятибалльной шкале уровень опасности. Вместе с тем метеорологи предупреждают о риске продолжения вулканической активности.

Сакурадзима - один из самых активных вулканов в Японии. Его извержения происходят регулярно. Он расположен на полуострове в заливе рядом с крупным городом Кагосима. Высота горы составляет около 1,1 тыс. м. В 2023 году вулкан извергался в июле и декабре.