О нас

В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима

В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима Извержение вулкана Сакурадзима произошло в юго-западной японской префектуре Кагосима на острове Кюсю.
Другие страны
14 февраля 2024 г. 17:44
В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима

Извержение вулкана Сакурадзима произошло в юго-западной японской префектуре Кагосима на острове Кюсю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Национальное метеорологическое управление Японии.

Извержение носило взрывной характер и произошло в кратере Минамидакэ. Столб пепла и дыма впервые с 2020 года поднялся на высоту 5 тыс. м, камни и сгустки лавы разлетелись на 1,3 тыс. м. Людей предупреждают о риске выпадения пепла как вблизи вулкана, так и вдали от него, из-за ветра.

В районе вулкана действует третий по пятибалльной шкале уровень опасности. Вместе с тем метеорологи предупреждают о риске продолжения вулканической активности.

Сакурадзима - один из самых активных вулканов в Японии. Его извержения происходят регулярно. Он расположен на полуострове в заливе рядом с крупным городом Кагосима. Высота горы составляет около 1,1 тыс. м. В 2023 году вулкан извергался в июле и декабре.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
10 февраля 2024 г. 13:32
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
10 февраля 2024 г. 13:05
Глава Автономного территориального образования Гагаузия поздравила президента Ильхама Алиева
Глава Автономного территориального образования Гагаузия поздравила президента Ильхама Алиева
9 февраля 2024 г. 11:02
В Баку 25-летний парень подозревается в убийстве 5 членов своей семьи
ФотоВ Баку 25-летний парень подозревается в убийстве 5 членов своей семьи
13 февраля 2024 г. 19:44
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
8 февраля 2024 г. 16:41
В Азербайджане не признаны дипломы 95 человек, получивших образование за рубежом
В Азербайджане не признаны дипломы 95 человек, получивших образование за рубежом
8 февраля 2024 г. 13:17
Давид Арахамия: США продолжат поддерживать Украину, даже если президентом станет Трамп
Давид Арахамия: США продолжат поддерживать Украину, даже если президентом станет Трамп
10 февраля 2024 г. 12:42
Комиссар ЕС по политике добрососедства поздравил президента Ильхама Алиева с переизбранием
Комиссар ЕС по политике добрососедства поздравил президента Ильхама Алиева с переизбранием
9 февраля 2024 г. 10:40
Пассажир рейса Баку-Москва скончался в аэропорту Шереметьево
Пассажир рейса Баку-Москва скончался в аэропорту Шереметьево
10 февраля 2024 г. 15:21
Азербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
ФотоАзербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
9 февраля 2024 г. 12:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi