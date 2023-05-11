В Японии произошло два землетрясения, есть пострадавшие

В Японии произошло два землетрясения магнитудой 5,2 и 5,9.

В Японии произошло два землетрясения магнитудой 5,2 и 5,9.

Как сообщает Report, информацию об этом обнародовала Геологическая служба США.

Согласно информации, первое землетрясение было зарегистрировано в префектуре Тиба магнитудой 5,2. Эпицентр находился на глубине 35 километров. В результате стихийного бедствия пострадали 4 человека.

Второе землетрясение произошло на острове Миякодзима в префектуре Окинава магнитудой 5,9. Эпицентр находился на глубине 64 километра.

Во время последнего землетрясения не было зарегистрировано ни одного ущерба или жертв.