В Японии произошли два землетрясения магнитудой 5,3

Два землетрясения магнитудой 5,3 произошли на восточном и западном побережье основного японского острова Хонсю с интервалом менее чем один час, данные о землетрясениях опубликовало Главное метеорологическое управление Японии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В 12.17 землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане в районе префектуры Фукусима на восточном побережье. Очаг залегал на глубине 50 километров. Угрозы цунами нет. Второе землетрясение магнитудой 5,3 произошло в префектуре Гифу на западном побережье страны. Очаг залегал на глубине 10 километров. Угрозы цунами нет.Информации о жертвах и разрушениях в обоих случаях нет.