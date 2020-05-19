В Японии произошли два землетрясения магнитудой 5,3

Два землетрясения магнитудой 5,3 произошли на восточном и западном побережье основного японского острова Хонсю с интервалом менее чем один час, данные о землетрясениях опубликовало Главное метеорологическое управление Японии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.В 12.17 землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане в районе префектуры Фукусима на восточном побережье. Очаг залегал на глубине 50 километров. Угрозы цунами нет. Второе землетрясение магнитудой 5,3 произошло в префектуре Гифу на западном побережье страны. Очаг залегал на глубине 10 километров. Угрозы цунами нет.Информации о жертвах и разрушениях в обоих случаях нет.
В Японии произошли два землетрясения магнитудой 5,3В Японии произошли два землетрясения магнитудой 5,3
https://report.az/storage/news/9c62ab97c4efc5b5709ace697cd017a2/4b56d8b2-ab81-4def-8ac8-6484ea61f002_292.jpg
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