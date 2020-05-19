Наверх

В Японии произошли два землетрясения магнитудой 5,3

В Японии произошли два землетрясения магнитудой 5,3

Два землетрясения магнитудой 5,3 произошли на восточном и западном побережье основного японского острова Хонсю с интервалом менее чем один час, данные о землетрясениях опубликовало Главное метеорологическое управление Японии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В 12.17 землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане в районе префектуры Фукусима на восточном побережье. Очаг залегал на глубине 50 километров. Угрозы цунами нет. Второе землетрясение магнитудой 5,3 произошло в префектуре Гифу на западном побережье страны. Очаг залегал на глубине 10 километров.  Угрозы цунами нет.Информации о жертвах и разрушениях в обоих случаях нет.
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!