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В Японии произошел массовый сбой в системе оплаты кредитными картами

В Японии произошел массовый сбой в системе оплаты кредитными картами Массовый сбой систем оплаты при помощи кредитных кард произошел по всей Японии.
Другие страны
11 ноября 2023 г. 18:29
В Японии произошел массовый сбой в системе оплаты кредитными картами

Массовый сбой систем оплаты при помощи кредитных кард произошел по всей Японии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

Подчеркивается, что в большинстве магазинов страны было невозможно произвести безналичный расчет при помощи кредитных и дебетовых карт.

Позднее корпорация JCB, являющаяся оператором крупнейшей в стране платежной системы, через которую проводятся операции по безналичному расчету, сообщила, что сбой уже устранен. На данный момент не сообщается, что было причиной массового сбоя.

В JCB принесли извинения за доставленные неудобства.

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