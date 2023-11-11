В Японии произошел массовый сбой в системе оплаты кредитными картами

Массовый сбой систем оплаты при помощи кредитных кард произошел по всей Японии.
Как передает
Подчеркивается, что в большинстве магазинов страны было невозможно произвести безналичный расчет при помощи кредитных и дебетовых карт.
Позднее корпорация JCB, являющаяся оператором крупнейшей в стране платежной системы, через которую проводятся операции по безналичному расчету, сообщила, что сбой уже устранен. На данный момент не сообщается, что было причиной массового сбоя.
В JCB принесли извинения за доставленные неудобства.