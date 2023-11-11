В Японии произошел массовый сбой в системе оплаты кредитными картами

Массовый сбой систем оплаты при помощи кредитных кард произошел по всей Японии.

Массовый сбой систем оплаты при помощи кредитных кард произошел по всей Японии.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Kyodo.

Подчеркивается, что в большинстве магазинов страны было невозможно произвести безналичный расчет при помощи кредитных и дебетовых карт.

Позднее корпорация JCB, являющаяся оператором крупнейшей в стране платежной системы, через которую проводятся операции по безналичному расчету, сообщила, что сбой уже устранен. На данный момент не сообщается, что было причиной массового сбоя.

В JCB принесли извинения за доставленные неудобства.