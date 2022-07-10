В Японии проходят выборы в Верхнюю палату парламента

В Японии проходят выборы в верхнюю палату парламента (Палата советников Японии) на фоне убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

В Японии проходят выборы в верхнюю палату парламента (Палата советников Японии) на фоне убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

Как передает Report со ссылкой на Kyodo News, японские избиратели, которые идут на избирательные участки раз в три года, отдадут свои голоса за 124 новых членов Палаты советников. В целом в верхней палате японского парламента заседают 245 депутатов.

Официально предвыборная кампания кандидатов в депутаты завершилась в ночь на 9 июля.

Депутаты верхней палаты японского парламента избираются на 6-летний срок.

Свои кандидатуры на выборы выдвинули 545 человек, более 30 процентов из которых составляют женщины, что является самым высоким показателем за всю историю.

Либерально-демократическая партия (ЛДП) во главе с действующим премьер-министром Кисида Фумио и ее партнер - партия «Комэйто» на данный момент располагают 137 местами в верхней палате. Оппозиционный фронт во главе с Конституционно-демократической партией (КДП) удерживает 95 мест.

По завершению выборов 10 июля национальные выборы в Японии не будут проводиться до 2025 года. В случае победы ЛДП на следующей неделе, данная партия укрепит свои позиции.

Голосование завершится в 20:00 по местному времени.