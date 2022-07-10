В Японии проходят выборы в верхнюю палату парламента (Палата советников Японии) на фоне убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.
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Официально предвыборная кампания кандидатов в депутаты завершилась в ночь на 9 июля.
Депутаты верхней палаты японского парламента избираются на 6-летний срок.
Свои кандидатуры на выборы выдвинули 545 человек, более 30 процентов из которых составляют женщины, что является самым высоким показателем за всю историю.
Либерально-демократическая партия (ЛДП) во главе с действующим премьер-министром Кисида Фумио и ее партнер - партия «Комэйто» на данный момент располагают 137 местами в верхней палате. Оппозиционный фронт во главе с Конституционно-демократической партией (КДП) удерживает 95 мест.
По завершению выборов 10 июля национальные выборы в Японии не будут проводиться до 2025 года. В случае победы ЛДП на следующей неделе, данная партия укрепит свои позиции.
Голосование завершится в 20:00 по местному времени.