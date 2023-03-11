В Японии проходят памятные мероприятия в память о жертвах землетрясения 2011 года

Памятные мероприятия проходят в Японии в субботу по случаю 12-й годовщины разрушительного землетрясения и цунами, которые произошли 11 марта 2011 года.

Памятные мероприятия проходят в Японии в субботу по случаю 12-й годовщины разрушительного землетрясения и цунами, которые произошли 11 марта 2011 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по сложившейся традиции в 14:46 по местному времени была объявлена минута молчания. Именно в это время 12 лет назад у побережья префектуры Мияги был зафиксирован мощный подземный толчок магнитудой 9,0.

Главным образом траурные церемонии проводятся в пострадавших северо-восточных регионах страны. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сегодня посетил префектуру Фукусима, где провел встречи с местными жителями и посетил детское учреждение для творчества, построенное по программе восстановления после землетрясения и цунами.

По последним данным японских властей, трагедия унесла жизни по меньшей мере 18 423 человек, еще более 3,7 тыс. умерли в течение последующих лет от обострившихся заболеваний и других причин, связанных с последствиями пережитого. На этот раз впервые в период между двумя годовщинами в список жертв не вносились новые имена.

Из прилегающих зараженных районов на пике было эвакуировано по состоянию на май 2012 года почти 165 тыс. человек. После проведения дезактивации эти люди в значительной части вернулись в родные места. Тем не менее статус перемещенных лиц до сих имеют около 30,8 тыс. человек, в том числе 20 тыс. жителей префектуры Фукусима.