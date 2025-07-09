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В Японии прогнизируется сокращение ВВП из-за тарифов США

В Японии прогнизируется сокращение ВВП из-за тарифов США Совокупность вводимых США тарифов, включая так называемые взаимные пошлины и пошлины на сталь, алюминий и автомобили, произведенные вне американской территории, может привести к сокращению реального ВВП Японии на 1,3% в 2025 году и на 3,7% к 2030 году.
Другие страны
9 июля 2025 г. 09:14
В Японии прогнизируется сокращение ВВП из-за тарифов США

Совокупность вводимых США тарифов, включая так называемые взаимные пошлины и пошлины на сталь, алюминий и автомобили, произведенные вне американской территории, может привести к сокращению реального ВВП Японии на 1,3% в 2025 году и на 3,7% к 2030 году.

Как передает Report, об этом говорится в прогнозе Daiwa Institute of Research (DIR)

"Президент США Дональд Трамп направил правительству Японии письмо, в котором было объявлено, что ставка взаимного тарифа с Японией будет установлена на уровне 25%. В результате этого реальный ВВП Японии, по оценкам, в краткосрочной перспективе (к концу 2025 года) снизится на 0,8%, а в среднесрочной перспективе (к концу 2029 года) - на 1,9%. Если также учитывать тарифные меры, отличные от взаимных тарифов, то в целом это может привести к снижению реального ВВП на 1,3% в краткосрочной перспективе и на 3,7% в среднесрочной перспективе", - говорится в прогнозе.

Ранее Трамп сообщил, что с 1 августа США вводят единый тариф в 25% на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок.

DIR занимается исследованиям в сфере экономики, консультированием и разработкой системных решений. Институт также предоставляет прогнозы по экономике Японии на ежемесячной, ежеквартальной и среднесрочной основе.

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