​В Японии продлили испытания препарата от коронавируса

Клинические испытания препарата "Авиган" ("Фавипиравир", "Фавилавир"), на который возлагают большие надежды в вопросе лечения коронавируса, не успеют завершить в запланированные сроки из-за недостатка данных.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в компании-производителе лекарства Fujifilm Holdings Corp.

Лекарство было разработано для лечения гриппа шесть лет назад. Однако затем при опытах на животных были обнаружены побочные явления при развитии плода. В результате он был исключен из применения беременными женщинами и попал в список препаратов, лечение которыми возможно по особому распоряжению правительства в случае, если все остальные лекарства не действуют. Между тем, китайские врачи обнаружили его эффективность при лечении пневмонии, вызванной новым типом коронавирусной инфекции.

В марте в Японии начали проводить клинические испытания на 80 пациентах, заразившихся новым типом коронавируса, с легкими симптомами и без симптомов. Сейчас в Японии есть запас "Авигана", достаточный для лечения двух миллионов человек.

Изначально Fujifilm Holdings Corp планировала завершить испытания до конца мая, однако затем продлила сроки испытаний вплоть до конца июня. Но даже несмотря на это компании не удалось привлечь к испытаниям необходимых 96%- в первую очередь, в связи с падением числа новых заразившихся.