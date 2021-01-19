В Японии при уборке снега погибли более 60 человек

Большинство погибших - это пожилые люди

Правительство Японии окажет экстренную финансовую помощь северным районам страны, где не хватает ресурсов для уборки снега. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Токио министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуёси Акаба. Более 60 человек погибли при расчистке заваленных домов.

"Государство, - сказал он, - быстро подсчитает необходимые суммы и предоставит помощь для безопасной уборки снега. Мы крайне озабочены рекордным числом погибших при расчистке". По словам министра, число жертв уже превысило предыдущий печальный рекорд, который был установлен зимой 2017-2018 годов.

На севере главного японского острова Хонсю и на северном острове Хоккайдо с декабря прошлого года не прекращаются мощные снегопады. Они неоднократно вызывали перебои в движении транспорта, нарушали работу коммунального хозяйства.

Большинство погибших при расчистке заваленных снегом построек - пожилые люди. Они падали с крыш своих домов, пытаясь очистить их от снега, или погибали под снежными завалами.