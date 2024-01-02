В Японии при столкновении лайнера с транспортным самолетом погибли пять членов экипажа

Пять из шести членов экипажа военно-транспортного самолета DHC-8 береговой охраны Японии, с которым при посадке в токийском аэропорту Ханэда столкнулся пассажирский лайнер авиакомпании Japan Airlines (JAL), погибли.

Пять из шести членов экипажа военно-транспортного самолета DHC-8 береговой охраны Японии, с которым при посадке в токийском аэропорту Ханэда столкнулся пассажирский лайнер авиакомпании Japan Airlines (JAL), погибли.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал NHK.

По данным береговой охраны, пилот DHC-8, которому удалось эвакуироваться из горящего самолета, находится в тяжелом состоянии. Машина готовилась к вылету в пострадавшие от землетрясений регионы страны, чтобы доставить туда гуманитарную помощь. Информации о причинах столкновения пока нет.

В то же время никто из 367 пассажиров лайнера компании JAL, следовавшего в Токио из северного города Саппоро, не пострадал. Сразу после посадки они были эвакуированы при помощи надувных трапов. Жизням 12 членов экипажа также ничто не угрожает.

К настоящему моменту фюзеляж пассажирского самолета практически полностью выгорел. Работающим на месте происшествия пожарным расчетам не удается справиться с пламенем.