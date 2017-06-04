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    В Японии при крушении легкого самолета погибли четыре человека

    О крушении самолета и состоянии пострадавших полиции сообщил один из находившихся на борту© Courtesy İmage

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В результате крушения легкого самолета в Японии погибли четыре человека.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает японский телеканал NHK.

    Самолет Cessna-172 совершал тренировочный полет из аэропорта Тояма в город Мацумото в субботу, 3 июня.

    В связи с тем, что место крушения расположено на заснеженных горных склонах, спасатели смогли его обнаружить только к утру 4 июня.

    О крушении самолета и состоянии пострадавших полиции сообщил один из находившихся на борту. По его словам, двое были без сознания. Однако, когда после рассвета самолет был обнаружен, все находившиеся в самолете были мертвыми.

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