В Японии при извержении вулкана и сходе лавины погиб человек

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Один человек погиб, 10 получили ранения и были госпитализированы в результате извержения вулкана и схода лавины в Японии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В эпицентре схода лавины на международном лыжном курорте Кусацу оказались семь человек, в том числе шесть сотрудников сил самообороны, которые проводили учения в этом районе, один из них погиб.

Кроме того, по данным полиции и пожарных, в курортной гостинице была оказана первая медицинская помощь 10 лыжникам, которые были затем направлены в больницы. Они пострадали от падения вулканических камней во время извержения.

Утром поступили сообщения о начавшемся извержении вулкана на горе Кусацу Сиране. Метеорологи повысили уровень опасности на горе до третьего из пяти возможных.