 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Японии при извержении вулкана и сходе лавины погиб человек

    © AP

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Один человек погиб, 10 получили ранения и были госпитализированы в результате извержения вулкана и схода лавины в Японии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В эпицентре схода лавины на международном лыжном курорте Кусацу оказались семь человек, в том числе шесть сотрудников сил самообороны, которые проводили учения в этом районе, один из них погиб.

    Кроме того, по данным полиции и пожарных, в курортной гостинице была оказана первая медицинская помощь 10 лыжникам, которые были затем направлены в больницы. Они пострадали от падения вулканических камней во время извержения.

    Утром поступили сообщения о начавшемся извержении вулкана на горе Кусацу Сиране. Метеорологи повысили уровень опасности на горе до третьего из пяти возможных.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi