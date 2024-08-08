В Японии предупредили о вероятном мощном землетрясении

Вероятность возникновения мощного землетрясения в разломе Нанкай в Японии временно повышена после землетрясения в районе юго-западного острова Кюсю.

Вероятность возникновения мощного землетрясения в разломе Нанкай в Японии временно повышена после землетрясения в районе юго-западного острова Кюсю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное метеорологическое управление.

"Вероятность мощного землетрясения в разломе Нанкай стала выше, чем в обычное время", - говорится в сообщении ведомства. Оно также предупреждает о риске возникновения сильного цунами вдоль побережья Тихого океана на обширной территории от южного острова Окинава до Токио и соседних с ним префектур.

На протяжении последних лет большую обеспокоенность у японских сейсмологов вызывает вероятность скорого землетрясения в разломе Нанкай, который находится к юго-востоку от побережья центральной части главного японского острова Хонсю.

Мощные землетрясения магнитудой около 8 происходят здесь примерно раз в 100-200 лет. По прогнозам ученых, вероятность землетрясения магнитудой 8 или 9 в течение ближайших 30 лет составляет 70-80%. В этом случае пострадает значительная часть страны, а на ее Тихоокеанское побережье может обрушиться цунами высотой более 30 м.