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В Японии представили "антивирусную карточку"

В Японии представили "антивирусную карточку" Кроме сферы банковских услуг компания ожидает, что "антивирусные карточки" могут быть также использованы для изготовления удостоверений личности, в том числе в государственных учреждениях
Другие страны
5 марта 2021 г. 13:47
В Японии представили антивирусную карточку

Продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы не только в поведенческие привычки людей, но и заставила многие компании, порой далекие от вирусологии, разрабатывать продукцию, способную значительно облегчить быт человека в новых реалиях, - такой разработкой стала карточка из специального антивирусного пластика, которую в будущем смогут использовать банковские структуры. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Так называемая "антивирусная карточка" была разработана японской компанией Toppan Printing. Уникальность продукции в том, что "антивирусный компонент, который способен снижать концентрацию вирусных частиц на поверхности на 99% и более в течение 24 часов", наносится не на поверхность пластиковой карточки, а как бы внедряется в процессе изготовления самого материала.

"Антивирусный эффект остается на очень длительное время, так как компонент внедряется в сам материал карты", - заявил РИА Новости представитель отдела по связям с общественностью компании Ацуси Кусано.

"Это включает в себя, в частности, карточки со сдвоенным интерфейсом как с контактным функционалом, так и с бесконтактным, в том числе "умные" кредитки. Мы намерены вывести их на рынок для использования финансовыми институтами, медицинскими учреждениями, компаниями из пищевой отрасли и другими как в Японии, так и за рубежом", - отметили представители Toppan Printing.

При этом Ацуси Кусано отметил, что "у компании пока нет точных предварительных договоренностей" с какими-либо учреждениями, но они "планируют расширить сферу реализации продукта в будущем", с началом полномасштабного производства.

Кроме сферы банковских услуг компания ожидает, что "антивирусные карточки" могут быть также использованы для изготовления удостоверений личности, в том числе в государственных учреждениях.

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