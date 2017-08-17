В Японии потерпел крушение военный вертолет

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Вертолет морских сил самообороны Японии потерпел крушение на авиабазе Ивакуни в префектуре Ямагути, три человека получили незначительные травмы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на борту воздушного судна находились восемь человек.

Как отмечают источники в военных кругах, полет вертолета CH101, представляющего собой модификацию вертолета средней грузоподъемности AgustaWestland AW101, был учебным. Причины крушения устанавливаются.