В Японии после землетрясения продолжаются сейсмические толчки

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Число пострадавших при землетрясении на юго-западе Японии превысило тысячу человек, в то время как там продолжаются остаточные подземные толчки, погибших по-прежнему насчитывается девять.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал NHK.

Землетрясение магнитудой 6,5 баллов и максимальной разрушительной силой по семибалльной японской шкале произошло на острове Кюсю в четверг примерно в 15:30 мск. За ним последовали более 130 остаточных сейсмических толчков, которые вновь и вновь повторяются с разной силой.

Как отметил NHK, погибшим было от 29 до 94 лет. Ранения в префектуре Кумамото, где располагался эпицентр землетрясения, получили 1155 человек. В замке, расположенном в центре Кумамото, обсыпалась черепица.

Агентство Киодо сообщает, что более всего пострадал город Масики, по данным властей которого под завалами рухнувших строений еще могут находиться люди.