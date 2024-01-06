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В Японии после столкновения самолетов в аэропорту Ханэда отменили 216 рейсов

В Японии после столкновения самолетов в аэропорту Ханэда отменили 216 рейсов В японском аэропорту Ханэда после произошедшего 2 января столкновения самолета авиакомпании Japan Airlines с бортом береговой охраны Японии в субботу, 6 января, отменено более 200 внутренних рейсов, вылетающих и прибывающих в воздушную гавань.
Другие страны
6 января 2024 г. 10:24
В Японии после столкновения самолетов в аэропорту Ханэда отменили 216 рейсов

В японском аэропорту Ханэда после произошедшего 2 января столкновения самолета авиакомпании Japan Airlines с бортом береговой охраны Японии в субботу, 6 января, отменено более 200 внутренних рейсов, вылетающих и прибывающих в воздушную гавань.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK World.

"После катастрофы, произошедшей 2-го числа этого месяца <…> всего было отменено 216 рейсов. Взлетно-посадочная полоса, на которой произошла авария, возобновит работу 8-го числа", - передает телеканал.

Отмечается также, что около 200 рейсов отменены и на 7 января.

Ожидается, что отмена рейсов затронет как минимум 32,3 тыс. человек, в том числе 14,3 тыс. на самолетах Japan Airlines и 18 тыс. - на All Nippon Airways.

Инцидент в токийском аэропорту произошел 2 января. Пассажирский самолет загорелся в аэропорту Ханэда. Он следовал из Саппоро в Токио. При приземлении лайнер столкнулся с самолетом береговой охраны Японии, вследствие чего у пассажирского лайнера загорелся двигатель. На его борту находились 367 пассажиров и 12 членов экипажа, которые были успешно эвакуированы.

Тогда авиакомпания Japan Airlines объявила об отмене 44 внутренних рейсов, вылетающих из аэропорта Токио 3 января. Кроме того, All Nippon Airways сообщила об отмене в общей сложности 54 рейсов, в том числе 49, вылетающих и прибывающих в столичный аэропорт, и пяти рейсов, вылетающих и прибывающих в другие воздушные гавани.

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