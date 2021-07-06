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В Японии после оползня 24 человека остаются пропавшими без вести

В Японии после оползня 24 человека остаются пропавшими без вести Число пропавших без вести после схода оползня, произошедшего в японском городе Атами (префектура Сидзуока), составляет 24
Другие страны
6 июля 2021 г. 04:17
В Японии после оползня 24 человека остаются пропавшими без вести

Число пропавших без вести после схода оползня, произошедшего в японском городе Атами (префектура Сидзуока), составляет 24.

Как передает Report, уточненные данные во вторник приводит общественное телевидение страны.

Ранее власти сообщали о 64 пропавших. К настоящему времени спасателям удалось установить местонахождение 40 из них, включая тех людей, которых извлекли из-под завалов.

Работы по разбору завалов, под которыми все еще могут находиться люди, продолжаются уже третий день.

Оползень в городе Атами, население которого составляет 37 тыс. человек, сошел в субботу утром. Его протяженность составила порядка 2 км. К настоящему времени известно о четырех погибших и двух пострадавших, 19 человек удалось спасти из-под завалов. Ущерб нанесен 130 домам и постройкам.

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