О нас

В Японии после одного турнира скончался второй боксер

В Японии после одного турнира скончался второй боксер Японский боксер Хиромаса Уракава скончался от полученных на ринге травм в возрасте 28 лет.
Другие страны
10 августа 2025 г. 01:48
В Японии после одного турнира скончался второй боксер

Японский боксер Хиромаса Уракава скончался от полученных на ринге травм в возрасте 28 лет.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Всемирной боксерской организации.

Уракава скончался после поединка с соотечественником Ёдзи Сайто, который прошел в Токио. Сайто выиграл техническим нокаутом в заключительном, восьмом раунде.

Ранее стало известно о смерти другого боксера из Японии - 28-летнего Сигэтоси Котари, который также принимал участие в этом турнире. Он перенес экстренную операцию в связи с субдуральной гематомой, но позднее скончался от полученных травм.

Уракава одержал 10 побед (7 нокаутом) и потерпел 4 поражения. В апреле 2024 года он провел поединок против Котари, одержав в нем победу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yaponiyada eyni turnirdə iştirak edən iki boksçu ölüb

Самое читаемое

В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
4 августа 2025 г. 12:43
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
6 августа 2025 г. 14:43
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
6 августа 2025 г. 23:06
Haber Global: Поставки азербайджанского газа вселяют в сирийский народ надежду на будущее
Haber Global: Поставки азербайджанского газа вселяют в сирийский народ надежду на будущее
3 августа 2025 г. 14:51
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода
3 августа 2025 г. 12:17
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
5 августа 2025 г. 13:23
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
Дорожная полиция: Несоблюдение пешеходами ПДД приводит к непоправимым последствиям
ВидеоДорожная полиция: Несоблюдение пешеходами ПДД приводит к непоправимым последствиям
4 августа 2025 г. 11:14
В Бинагадинском и Сабунчинском районах Баку ограничат подачу газа
В Бинагадинском и Сабунчинском районах Баку ограничат подачу газа
5 августа 2025 г. 09:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi