В Японии после одного турнира скончался второй боксер

Японский боксер Хиромаса Уракава скончался от полученных на ринге травм в возрасте 28 лет.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Всемирной боксерской организации.

Уракава скончался после поединка с соотечественником Ёдзи Сайто, который прошел в Токио. Сайто выиграл техническим нокаутом в заключительном, восьмом раунде.

Ранее стало известно о смерти другого боксера из Японии - 28-летнего Сигэтоси Котари, который также принимал участие в этом турнире. Он перенес экстренную операцию в связи с субдуральной гематомой, но позднее скончался от полученных травм.

Уракава одержал 10 побед (7 нокаутом) и потерпел 4 поражения. В апреле 2024 года он провел поединок против Котари, одержав в нем победу.