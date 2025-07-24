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В Японии положительно оценили соглашение с США по сельскому хозяйству

В Японии положительно оценили соглашение с США по сельскому хозяйству Соглашение Японии и США не приносит в жертву японское сельское хозяйство.
Другие страны
24 июля 2025 г. 09:16
В Японии положительно оценили соглашение с США по сельскому хозяйству

Соглашение Японии и США не приносит в жертву японское сельское хозяйство.

Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции в четверг генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.

"Нам известно об этом заявлении. Мы будем обеспечивать поставки необходимого количества риса в рамках уже существующей системы, исходя из спроса и предложения риса. Это мы также передали американской стороне. В этом соглашении нет ничего, что приносило бы в жертву отечественное сельское хозяйство", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Япония в рамках торговой сделки согласилась приобрести американские товары и вооружение на миллиарды долларов. "Они также согласились купить товаров и военной техники на миллиарды долларов и передать нам 90% от $550 млрд, и даже больше", - написал он в соцсети Truth Social.

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