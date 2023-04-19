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В Японии полиция задержала водителя, который 60 лет ездил без прав

В Японии полиция задержала водителя, который 60 лет ездил без прав В Японии полицейские задержали пожилого автомобилиста, который около 60 лет ездил без водительских прав.
Другие страны
19 апреля 2023 г. 05:43
В Японии полиция задержала водителя, который 60 лет ездил без прав

В Японии полицейские задержали пожилого автомобилиста, который около 60 лет ездил без водительских прав.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета Sankei.

Полицейские из префектуры Хёго задержали 82-летнего Тосиюки Исибаси. Патрульные остановили машину Исибаси и обнаружили, что он не был пристегнут ремнем безопасности.

По словам одного из полицейских, когда он попросил мужчину показать водительское удостоверение, оказалось, что у японца при себе документов не было.

Как объяснил сам Исибаси, он лишился водительских прав еще в 20-летнем возрасте, и с тех пор их не получал. Какие санкции применят к 82-летнему нарушителю, не уточняется.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiyada 60 il sürücülük vəsiqəsi olmadan avtomobil idarə edən şəxs saxlanılıb

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