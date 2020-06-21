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В Японии полицейская погоня стала причиной ДТП, есть пострадавшие

​В Японии полицейская погоня стала причиной ДТП, есть пострадавшие

Не менее четырех человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в японском городе Киото с участием уходившего от полицейского преследования автомобиля, такси и велосипеда.

Как сообщает Report со ссылкой на Киодо, инцидент произошел в 18:30 по местному времени (13:30 бакинское время) в районе Магохаситё японского города Киото, где расположены многочисленные рестораны и питейные заведения.

По предварительным данным, пассажирский автомобиль, в котором находились двое, уходил от полицейского преследования, когда столкнулся с такси, после чего задел еще и проезжавшего мимо велосипедиста. В результате ДТП пострадали не менее четырех человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Причины, по которой полицейские преследовали автомобиль, пока не уточняются.

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