В Японии пограничники задержали двух рыбаков со шхуны из КНДР

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Японские пограничники задержали в воскресенье двух рыбаков, которые находились в 15-метровой деревянной шхуне, прибывшей предположительно из КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, судно было обнаружено дрейфующим примерно в 1,5 км от побережья в районе города Фукаура в префектуре Аомори острова Хонсю.

Шхуна взята на буксир сторожевым кораблем японской береговой охраны.

Рыбаки, как сообщается, изъявили желание вернуться на родину. Сейчас решается вопрос с их депортацией. Токио и Пхеньян не имеют дипломатических отношений, между Японией и КНДР отсутствует прямое транспортное сообщение.

Прошлой осенью у побережья Японии было найдено в общей сложности почти 90 деревянных рыболовецких шхун предположительно из КНДР - рекордное число за весь послевоенный период. В судах были обнаружены тела 12 погибших рыбаков. Только в январе обнаружено уже девять таких судов. Сообщается, что Пхеньян сейчас направляет на промысел в море все подходящие для этого шхуны, чтобы увеличить объемы добычи морепродуктов, которые, в частности, контрабандой продаются за рубеж, что стало важным источником получения иностранной валюты. Ее поступления в КНДР резко упали из-за международных санкций, введенных в том числе Советом Безопасности ООН. Они, в частности, предусматривают запрет на легальные закупки морепродуктов у Пхеньяна.