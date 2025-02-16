В Японии поезд на переезде столкнулся с грузовиком

Поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в японской префектуре Фукуока.

Поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в японской префектуре Фукуока.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK , инцидент произошел в городе Янагава. На месте работают спасатели и сотрудники экстренных служб.

По данным полиции, 80-летний водитель грузовика успел покинуть транспортное средство перед столкновением с поездом. На этот момент не сообщается, по какой причине грузовик остановился на железнодорожном переезде. По крайней один пассажир поезда получил незначительные травмы, его жизни ничего не угрожает. Полиция расследует обстоятельства случившегося.

По данным железнодорожного оператора Nishi-Nippon, в связи с инцидентом приостановлено движение пригородных поездов в обоих направлениях одной из местных линий.