​В Японии подтвердили 74 новых случая COVID-19

В Японии за сутки выявили 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, около трети из которых пришлось на Токио.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные телеканала NHK, который обобщает статистику местных администраций.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в Японии составило 17 545. Всего скончались 902 человека, еще 132 человека находятся в критическом состоянии. Выздоровели 14 908 человек.

Наибольшее число заражений в пятницу зафиксировано в городе Китакюсю на острове Кюсю на юго-западе страны. Здесь подтверждено 26 новых случаев. Мэр Китакюсю объявил, что в городе началась вторая волна заражений. Было выявлено несколько кластеров, однако пути распространения вируса в половине случаев уточнить так и не удалось.

В Токио, где с 1 июня начинается второй этап послаблений введенных из-за коронавируса ограничений, подтвердили 22 новых случая. Впервые за последние две недели количество заразившихся COVID-19 в японской столице превысило 20.