В Японии почтили память жертв 70-летней трагедии в Хиросиме

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ В Хиросиме почтили память жертв атомной бомбы, сброшенной на город американцами 70 лет назад.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, в памятной церемонии в Парке Мира приняли участие более 55 тысяч человек. Венки к мемориалу возложили представители ста государств — это рекордное число делегаций, когда-либо приезжавших на траурные мероприятия в Хиросиму.

Премьер-министр Японии Синдзо Абе заявил на церемонии, что осенью его страна представит на Генассамблее ООН проект резолюции о полном отказе от ядерного оружия.

Отметим, что от атомного взрыва над Хиросимой 6-го августа 1945 года мгновенно погибли от 70 до 100 тысяч человек. Более двухсот тысяч скончались позднее, от полученных ожогов и травм или от лучевой болезни, о которой в то время ничего не было известно.