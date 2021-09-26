В Японии планируют отменить режим ЧС по коронавирусу

Власти Японии могут отменить режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса

Власти Японии могут отменить режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом заявил премьер страны Есихидэ Суга.

Режим ЧС действует в 19 префектурах страны (всего их 47), включая наиболее населенные Токио и Осаку.

Премьер заявил, что распространение коронавируса замедляется, снижается число новых заболевших.

По его словам, решение об отмене ЧС будет принято к концу сентября в течение несколько дней. Суга пояснил, что решение будет приниматься после анализа последних данных и по заполняемости больниц, по количеству тяжелобольных пациентов и темпам вакцинации.

В ряде японских регионов режим ЧС был введен еще в начале января из-за роста заболеваемости COVID-19. Однако в префектуре Тотиги в начале февраля ограничения отменили, а в остальных — продлили.

9 сентября стало известно, что режим ЧС продлили в Токио, Хоккайдо, Фукуоке, Осаке и Айти, в префектурах Мияги и Окаяма — ограничения смягчили. Премьер-министр объяснил, что такое решение было принято из-за того, что в японские больницы продолжают поступать пациенты с COVID-19, многие из которых находятся в тяжелом состоянии.

25 сентября количество заболевших коронавирусом в Японии составило 382 человека. Согласно данным Минздрава Японии, всего за время пандемии COVID-19 заболели 1 689 899 человек, умерли 17 421 человек.