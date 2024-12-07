В Японии перезапустили второй реактор АЭС "Симанэ"

Японская энергетическая компания Chugoku Electric Power перезапустила второй энергоблок АЭС "Симанэ", который был остановлен еще в 2012 году.

Японская энергетическая компания Chugoku Electric Power перезапустила второй энергоблок АЭС "Симанэ", который был остановлен еще в 2012 году.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японскую компанию-оператора.

Этот реактор, как и энергоблоки аварийной АЭС "Фукусима-1", относится к типу кипящих водо-водяных. С момента аварии в 2011 году и до настоящего времени в Японии был перезапущен лишь один реактор такого же типа - второй энергоблок АЭС "Онагава".

АЭС "Симанэ" расположена в городе Мацуэ, столице префектуры Симанэ. Это единственная в Японии атомная электростанция, расположенная в городе, являющимся административным центром префектуры. Ее второй энергоблок был остановлен в конце января 2012 года после землетрясения и цунами в марте 2011 года.