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В Японии отменяются более 230 авиарейсов из-за приближающегося тайфуна

В Японии отменяются более 230 авиарейсов из-за приближающегося тайфуна В Японии из-за приближения тайфуна "Шаньшань", который, по прогнозам синоптиков, утром 28 августа подойдет к островам префектуры Окинава, а к вечеру обрушится на юго-западный остров Кюсю, отменены более 230 рейсов.
Другие страны
27 августа 2024 г. 18:10
В Японии отменяются более 230 авиарейсов из-за приближающегося тайфуна

В Японии из-за приближения тайфуна "Шаньшань", который, по прогнозам синоптиков, утром 28 августа подойдет к островам префектуры Окинава, а к вечеру обрушится на юго-западный остров Кюсю, отменены более 230 рейсов.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС на основе данных мониторинговых сервисов аэропортов и авиакомпаний.

"Больше всего отмен авиарейсов у компании Japan Airlines (82 внутренних рейса 28 августа и 60 - на следующий день), отложены еще шесть вылетов на международных направлениях. Компания All Nippon Airways (ANA) в период с 28 по 30 августа отменит 80 рейсов, а лоукостеры Skymark, Solaseed Air и Peach Aviation - 9 вылетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные меры касаются прежде всего аэропортов на острове Кюсю и расположенных к югу от него на мелких островах, не исключается возможность отмен и задержек ж/д рейсов.

В настоящее время тайфун приближается к островам Амами (префектура Окинава) и дальше может двинуться на северо-запад в сторону Кюсю, а также на остров Хонсю. Скорость ветра в районе прохождения тайфуна достигает 45 м/с, а порывов воздуха - до 65 м/с.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiyada 230-dan çox aviareys ləğv olunur

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