В Японии отменили трехдневную изоляцию для полностью вакцинированных

В Японии отменили требование трехдневной изоляции в спецучреждениях для полностью вакцинированных людей, которые прибыли из стран без выявленных случаев заражения новым вариантом

В Японии отменили требование трехдневной изоляции в спецучреждениях для полностью вакцинированных людей, которые прибыли из стран без выявленных случаев заражения новым вариантом.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Вышеупомянутые люди смогут полностью провести общий двухнедельный срок карантина у себя дома.

Введение таких мер связано с угрозой нехватки свободных мест в специализированных карантинных учреждениях из-за введения десятидневной изоляции для жителей страны, прибывающих из государств, где было подтверждено масштабное распространение омикрон-штамма коронавируса.