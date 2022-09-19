В Японии отменили свыше 800 авиарейсов

Из-за сильного тайфуна "Нанмадол" на юге и юго-западе Японии отменен 801 авиарейс.

Из-за сильного тайфуна "Нанмадол" на юге и юго-западе Японии отменен 801 авиарейс.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK, авиакомпания JAL (Japan Airlines) отменила 458 рейсов со взлетом и посадкой в префектурах на Кюсю и Сикоку на юго-западе Японии. Вторая крупнейшая авиакомпания ANA (All Nippon Airways) также отменила на этих направлениях 434 авиарейса. Кроме того, уже объявлено об отмене 62 авиарейсов обеих авиакомпаний.

Тайфун отразился и на железнодорожном сообщении. Отменены все скоростные электропоезда "Синкансэн" на острове Кюсю до конца дня. Со второй половины дня по мере продвижения тайфуна на север, будет прекращено движение скоростных электропоездов "Синкансэн" между Син-Осака и Нагоей, сокращено число поездов между Нагоей и Токио. Также со второй половины дня будет прекращено и значительно сокращено движение обычных поездов в префектурах Осака, Киото, Хёго, Хиросима, Ямагути, Симанэ, Тоттори.