О нас

В Японии отменили свыше 800 авиарейсов

В Японии отменили свыше 800 авиарейсов Из-за сильного тайфуна "Нанмадол" на юге и юго-западе Японии отменен 801 авиарейс.
Другие страны
19 сентября 2022 г. 08:39
В Японии отменили свыше 800 авиарейсов

Из-за сильного тайфуна "Нанмадол" на юге и юго-западе Японии отменен 801 авиарейс.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK, авиакомпания JAL (Japan Airlines) отменила 458 рейсов со взлетом и посадкой в префектурах на Кюсю и Сикоку на юго-западе Японии. Вторая крупнейшая авиакомпания ANA (All Nippon Airways) также отменила на этих направлениях 434 авиарейса. Кроме того, уже объявлено об отмене 62 авиарейсов обеих авиакомпаний.

Тайфун отразился и на железнодорожном сообщении. Отменены все скоростные электропоезда "Синкансэн" на острове Кюсю до конца дня. Со второй половины дня по мере продвижения тайфуна на север, будет прекращено движение скоростных электропоездов "Синкансэн" между Син-Осака и Нагоей, сокращено число поездов между Нагоей и Токио. Также со второй половины дня будет прекращено и значительно сокращено движение обычных поездов в префектурах Осака, Киото, Хёго, Хиросима, Ямагути, Симанэ, Тоттори.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Over 800 flights canceled in Japan

Самое читаемое

Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
13 сентября 2022 г. 17:37
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 22:38
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
14 сентября 2022 г. 10:01
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
14 сентября 2022 г. 17:02
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
16 сентября 2022 г. 10:46
ЦБ России снизил учетную ставку
ЦБ России снизил учетную ставку
16 сентября 2022 г. 14:39
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
17 сентября 2022 г. 03:52
Все военные объекты Армении на границе уничтожены
Все военные объекты Армении на границе уничтожены
13 сентября 2022 г. 22:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi