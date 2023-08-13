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В Японии отменили сотни рейсов из-за приближения тайфуна "Лан"

В Японии отменили сотни рейсов из-за приближения тайфуна "Лан" По меньшей мере 240 рейсов отменены в Японии из-за приближения тайфуна "Лан".
Другие страны
13 августа 2023 г. 22:14
В Японии отменили сотни рейсов из-за приближения тайфуна Лан

По меньшей мере 240 рейсов отменены в Японии из-за приближения тайфуна "Лан".

Как передает Report, об этом сообщила авиакомпания JAL.

Ожидается, что число отмененных или отложенных рейсов в ближайшие дни может возрасти по мере приближения тайфуна к побережью острова Хонсю. Отмены предвидятся и у других перевозчиков. Затруднения ожидаются и на железных дорогах: так, компания Central Japan Railway предупредила, что может быть приостановлено движение поездов на самом загруженном в стране участке между станциями Осака и Токио.

В настоящее время эпицентр тайфуна находится в районе острова Хатидзё, относящегося к цепи островов Идзу к югу от Токио.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки он продолжит движение в северо-западном направлении и к 15 августа достигнет побережья острова Хонсю в районе Кинки, где расположена Осака, и Токай, где расположен крупный промышленный центр Нагоя.

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