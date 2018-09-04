В Японии отменили почти 600 авиарейсов из-за тайфуна

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Как минимум 570 внутренних авиарейсов было отменено в Японии из-за приближающегося к западному побережью страны мощного тайфуна "Джеби".

Как передает Report, большая часть отменённых рейсов соединяет города Нагоя и Осака с другими районами Японии. Помимо авиасообщения также было приостановлено движение поездов на западе страны.

Тропический тайфун "Джеби" достигнет Японии в первой половине дня 4 сентября. По данным метеорологического управления, в настоящее время скорость ветра в центральной части шторма достигает 45 м/с, а порывов — 60 м/с.

По прогнозам синоптиков, в западных регионах Японии в течение суток выпадет до 500 мм осадков. Этот тайфун может стать самым сильным за последние 25 лет.