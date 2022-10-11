В Японии отменили ограничение на въезд в страну для индивидуальных туристов

Решение правительства Японии об отмене ограничения на въезд для индивидуальных туристов вступило в силу во вторник, также перестал действовать запрет на выдачу кратковременных виз. Кроме того, отменено ограничение на суточное число въезжающих в страну.

Решение правительства Японии об отмене ограничения на въезд для индивидуальных туристов вступило в силу во вторник, также перестал действовать запрет на выдачу кратковременных виз. Кроме того, отменено ограничение на суточное число въезжающих в страну.

Как передает Report, все меры были введены в целях предотвращения распространения коронавируса.

22 сентября о прекращении действия соответствующих запретов объявил японский премьер-министр Фумио Кисида. Он подчеркнул, что с 11 октября в стране начнутся кампании по стимулированию внутреннего туризма, включающие предоставление скидок на посещение различных развлекательных мероприятий.

7 сентября японские власти позволили трижды привитым признанными в стране вакцинами не сдавать перед вылетом в Японию тест на коронавирус. Были также допущены индивидуальные туристы без обязательного сопровождения гида, купившие пакетный тур у туристических агентств. Между тем самостоятельные поездки, для которых турист сам покупает билеты и бронирует гостиницу, оставались под запретом.

Отметим, что число иностранных туристов в Японии росло до 2019 года, когда был поставлен абсолютный рекорд - 31,88 млн человек. В 2020 году власти ставили цель добиться показателя в 40 млн человек в связи с запланированной летней Олимпиадой в Токио, однако из-за пандемии эти цели не были выполнены, а Игры пришлось переносить на 2021 год и проводить без иностранных болельщиков.

Напомним, что при въезде в Японию действительными являются сертификаты о вакцинации препаратами компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Bharat Biotech и Novavax.