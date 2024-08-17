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В Японии отмена авиарейсов из-за тайфуна затронула более 120 тыс. человек

В Японии отмена авиарейсов из-за тайфуна затронула более 120 тыс. человек Отмена авиарейсов в Японии из-за тайфуна "Ампил" затронула по меньшей мере 120 тыс. пассажиров.
Другие страны
17 августа 2024 г. 07:49
В Японии отмена авиарейсов из-за тайфуна затронула более 120 тыс. человек

Отмена авиарейсов в Японии из-за тайфуна "Ампил" затронула по меньшей мере 120 тыс. пассажиров.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TBS.

В пятницу число отмененных рейсов превысило 850, а в субботу - 70. Главным образом изменения в расписании затронули вылеты и прилеты в аэропорты Нарита и Ханэда в Токио. Отмена рейсов пришлась на период возвращения японцев из летних отпусков.

Также 16 августа было приостановлено движение скоростных экспрессов на части направлений. Сейчас поезда курсируют в обычном режиме.

Тайфун "Ампил" должен был пройти через восточную и северо-восточную часть Японии в пятницу, однако он так и не достиг побережья страны и развернулся в сторону Тихого океана.

Сейчас тайфун находится к югу от острова Хоккайдо и движется в северо-восточном направлении. Скорость порывов ветра в районе прохождения тропического шторма сейчас достигает 45-60 м/с. Ему присвоен статус очень сильного.

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