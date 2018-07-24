В Японии от рекордной жары скончались 65 человек, 22,5 тысяч госпитализированы

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Установившаяся на обширной территории Японии жара привела к гибели 65 человек в течение недели, более 22,5 тысяч человек были госпитализированы с тепловыми ударами, свидетельствуют данные управления пожарной охраны, в ведении которой находится служба скорой помощи, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Наибольшее число пострадавших от жары в период с 16 по 22 июля отмечается в столичном регионе, в префектурах Аити, Осака, Саитама, Хёго, Тиба и Киото. Больше половины – люди пожилого возраста.

Отметим, что жаркая погода в Японии установилась около двух недель назад после нескольких дней обильных ливней, повлекших за собой наводнения и паводки. На протяжении недели столбики термометров на значительной территории страны, включая пострадавшие районы, удерживались на отметке около 35 градусов.

Однако в минувшие выходные температура в ряде регионов резко подскочила к 40-градусной отметке, а накануне и вовсе достигла рекордных значений, превысив 41,1 градуса.