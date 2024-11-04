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В Японии из-за проблем с оборудованием остановили перезапущенную АЭС

В Японии из-за проблем с оборудованием остановили перезапущенную АЭС Японская компания-оператор Tohoku Electric Power сообщила, что остановила перезапущенный 29 октября второй энергоблок АЭС "Онагава" в префектуре Мияги для проведения проверки.
Другие страны
4 ноября 2024 г. 07:20
В Японии из-за проблем с оборудованием остановили перезапущенную АЭС

Японская компания-оператор Tohoku Electric Power сообщила, что остановила перезапущенный 29 октября второй энергоблок АЭС "Онагава" в префектуре Мияги для проведения проверки.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

На станции 3 ноября планировалось начать выработку электроэнергии, однако процесс не был запущен из-за проблем с оборудованием. В итоге компания - оператор станции приняла решение остановить реактор. В ближайшее время специалисты станции начнут проверку. Пока не сообщается, когда второй реактор АЭС "Онагава" может быть вновь перезапущен.

Второй реактор "Онагавы", как и энергоблоки аварийной АЭС "Фукусима-1", относится к типу кипящих водо-водяных. Реактор такого типа был перезапущен в Японии впервые с 2011 года.

До аварии на "Фукусиме-1" на АЭС в Японии приходилось около 30% энергобаланса. В результате временного вынужденного отказа от атомной энергетики основная нагрузка в стране легла на тепловые станции. Сейчас правительство рассчитывает осуществлять политику частичного перезапуска АЭС после проведения проверок на безопасность. Второй реактор "Онагавы" стал 13-м в Японии действующим энергоблоком атомной станции.

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