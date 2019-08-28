​В Японии около 850 тысяч человек эвакуируют из-за дождей

Японские власти эвакуируют 847,5 тысяч человек в трех префектурах западной части Японии из-за угрозы наводнений и оползней под влиянием проливных дождей.
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщило главное пожарное управление страны.
По его данным, распоряжение об эвакуации получили люди в префектурах Сага, Фукуока и Нагасаки. Под угрозой разрушения оказались свыше 355 тысяч жилищ в 14 городах.
По данным агентства Киодо, затоплен железнодорожный вокзал города Сага.
Ранее появились сообщения о трех погибших японцах в потоках вышедших из берегов рек.
Tural AsadiАвтор новости