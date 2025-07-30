В Японии объявили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке

Угроза цунами для всего тихоокеанского побережья Японии объявлена после сильного землетрясения, произошедшего на Камчатке.

Угроза цунами для всего тихоокеанского побережья Японии объявлена после сильного землетрясения, произошедшего на Камчатке.

Как передает Report, по данным национального метеорологического управления Японии, высота волн цунами может достигнуть 1 м, они достигнут береговой линии Японии около 10:00-11:00 по местному времени. Местное население призвали не приближаться к береговой линии.

По данным японских сейсмологов, магнитуда землетрясения, произошедшего на Камчатке, составила 8. В то же время на самой территории Японии подземные толчки не ощущались.