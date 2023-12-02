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В Японии объявили угрозу цунами после землетрясения на Филиппинах

В Японии объявили угрозу цунами после землетрясения на Филиппинах Угроза цунами объявлена в обширных районах Японии после землетрясения магнитудой 7,5 на Филиппинах.
Другие страны
2 декабря 2023 г. 21:38
В Японии объявили угрозу цунами после землетрясения на Филиппинах

Угроза цунами объявлена в обширных районах Японии после землетрясения магнитудой 7,5 на Филиппинах.

Как передает Report, об этом сообщило японское метеорологическое управление.

Угроза цунами и рекомендации об эвакуации из прибрежных районов касаются, в частности, островов Мияко в префектуре Окинава, а также юго-восточного побережья острова Кюсю, тихоокеанского побережья острова Сикоку и главного японского острова Хонсю (вплоть до префектуры Тиба к востоку от Токио).

Как ожидается, высота волны может составить 1 м. Она может ударить по тихоокеанскому побережью Хонсю в воскресенье в районе 03:00 по местному времени.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,5. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сообщал о толчках магнитудой 6,9, в связи с чем была объявлена угроза цунами.

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