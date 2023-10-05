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В Японии объявили угрозу цунами после сильного землетрясения

В Японии объявили угрозу цунами после сильного землетрясения Волны цунами высотой порядка 1 м ожидаются у берегов отдаленных японских островов Идзу в Тихом океане.
Другие страны
5 октября 2023 г. 07:35
В Японии объявили угрозу цунами после сильного землетрясения

Волны цунами высотой порядка 1 м ожидаются у берегов отдаленных японских островов Идзу в Тихом океане.

Как передает Report, соответствующее предупреждение выдало национальное метеорологическое управление Японии.

Ожидается, что волны цунами достигнут группы островов Идзу. Местных жителей, которых на островах в общей сложности насчитывается порядка 100 человек, призывают не приближаться к береговой линии. Подчеркивается, что волна даже в несколько десятков сантиметров может сбить человека с ног.

Цунами было вызвано землетрясением магнитудой 6,6, которое произошло в Тихом океане. На островах Идзу, как и на основной территории Японии, подземных толчков от этого землетрясения не ощущалось.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, в ходе регулярной пресс-конференции которого произошло землетрясение, призвал жителей Идзу проявлять максимальную осторожность и подчеркнул, что правительство немедленно начнет сбор информации о возможных разрушениях и пострадавших в результате удара стихии.

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